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Сегодня, 19:29

Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Боснии и Герцеговине

Руслан Минаев
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Серб Новак Джокович обыграл француза Люка ван Аша в 1/8 финала турнира ATP в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:2. Матч длился 2 часа 45 минут.

На счету Джоковича 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. У ван Аша — 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

За выход в полуфинал Джокович сыграет с победителем пары Душан Лайович (Сербия) — Грегуар Баррер (Франция).

Баня-Лука (Босния и Герцеговина)

Турнир ATP Srpska Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Люка Ван Аш (Франция) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:2

Теннис
Новак Джокович
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