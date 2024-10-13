Джокович проиграл Синнеру в финале «мастерса» в Шанхае

Серб Новак Джокович проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира серии ATP 1000 в Шанхае — 6:7 (4:7), 3:6.

Матч длился 1 час 39 минут. Джокович за игру сделал 4 эйса. У Синнера — 9 эйсов и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Синнер победил Джоковича в третьем матче подряд. Общий счет личных встреч — 4:4.

Первая ракетка мира выиграл 7-й турнир в этом году. Всего на счету итальянца 17 титулов в карьере. Джокович сыграл в третьем финале в этом году. 4-я ракетка мира уступил в финале Уимблдона-2024 Алькарасу и победил испанца в финале Олимпиады-2024.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Янник Синнер (Италия, 1) — Новак Джокович (Сербия, 4) — 7:6 (7:4), 6:3