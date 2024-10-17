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Сегодня, 18:30

Новак Джокович — Янник Синнер: смотреть матч турнира «Шлем шести королей» онлайн

Новак Джокович сыграет с Янником Синнером в полуфинале турнира «Шлем шести королей» 17 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Новак Джокович и Янник Синнер.
Фото Reuters
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Сербский теннисист Новак Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером в полуфинале турнира «Шлем шести королей» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в четверг, 17 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию матча Джокович — Синнер в России покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке. Также следить за ходом игры можно бесплатно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

37-летний Джокович занимает 4-е место в рейтинге ATP. 23-летний Синнер — 1-я ракетка мира.

Представитель Италии на старте соревнований в Эр-Рияде победил россиянина Даниила Медведева в двух сетах со счетом 6:0, 6:3.

Выставочный турнир «Шлем шести королей» стартовал 16 октября и завершится 19 октября.

Даниил Медведев, Янник Синнер и&nbsp;Новак Джокович. Медведев и другие суперзвезды заработают гигантские деньги в Эр-Рияде. Стартует «Шлем шести королей»

Теннис
Новак Джокович
Янник Синнер

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