Сербский теннисист Новак Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером в полуфинале турнира «Шлем шести королей» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в четверг, 17 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию матча Джокович — Синнер в России покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке. Также следить за ходом игры можно бесплатно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

37-летний Джокович занимает 4-е место в рейтинге ATP. 23-летний Синнер — 1-я ракетка мира.

Представитель Италии на старте соревнований в Эр-Рияде победил россиянина Даниила Медведева в двух сетах со счетом 6:0, 6:3.

Выставочный турнир «Шлем шести королей» стартовал 16 октября и завершится 19 октября.