Джокович: «Я очень уважаю и Алькараса, и Медведева, но Надаль мой главный соперник»

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что считает своим главным соперником испанца Рафаэля Надаля.

«Я не могу называть никого кроме Надаля. Он мой главный соперник, пока в строю я и он. Надаль всегда будет моим главным соперником. Независимо от рейтинга или того, что происходит в туре. У нас такая история соперничества и всего остального. Конечно, я очень уважаю Алькараса. Знаете, он ведь в туре только несколько лет, да и в нем есть другие игроки, такие, как Медведев. С ним у меня была отличная история сражений. Но Надаль и я. Наша история насчитывает столько времени, так что Надаль определенно впереди», — приводит слова Джоковича Marca.

Джокович одержал победу в матче второго круга турнира в Риме с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (7:6 (7:5), 6:2).

В третьем круге турнира в Риме Джокович встретится с болгарином Григором Димитровым. Серб является действующим чемпионом турнира.