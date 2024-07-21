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Сегодня, 18:39

Боржеш — о титуле в Бостаде: «Знаю, что все хотели победы Надаля»

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Португальский теннисист Нуну Боржеш прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в финале турнира ATP 250 в Бостаде со счетом 6:3, 6:2.

Для 27-летнего спортсмена этот завоеванный титул стал первым в карьере.

«Я знаю, что мы все хотели, чтобы победил Надаль. Часть меня тоже желала этого. Но внутри меня прорвалось нечто большее. Речь не идет о том, чтобы показать себя как можно лучше, а о том, чтобы проявить себя в важные моменты», — сказал Боржеш в послематчевом интервью.

38-летний Надаль провел 131-й финал в карьере (92 победы и 39 поражений) и первый с июня 2022 года.

Боржеш и Надаль выступят на Олимпийских играх-2024 в Париже. Теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа.

Теннис
Рафаэль Надаль
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