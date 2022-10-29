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Сегодня, 20:13

Ольховский: «Медведеву надо вынуждать Шаповалова ошибаться в финале турнира ATP в Вене»

Ольховский дал совет Медведеву перед его финальным матчем турнира в Вене с Шаповаловым
Виктория Кравченко
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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский дал несколько советов Даниилу Медведеву перед его финальным матчем турнира в Вене. В полуфинальной встрече он обыграл болгарина со счетом 6:3, 6:2.

«Многое в матче и будет зависеть от того, насколько уверенно Даниил будет подавать. Ему нужно держать свою подачу и терпеть на приеме, вынуждать Шаповалова ошибаться в длинных розыгрышах, думаю, такая будет тактика», — цитирует Ольховского ТАСС.

В финале россиянин встретится с Денисом Шаповаловым из Канады. Встреча состоится завтра, 30 октября. Начало — в 16.00 мск.

Источник: https://tass.ru/sport/16194491
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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