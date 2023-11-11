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Сегодня, 12:21

Ольховский назвал Джоковича фаворитом Итогового турнира ATP

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский назвал главного фаворита Итогового турнира года АТР.

«Конечно, Джокович главный фаворит турнира — это однозначно», — приводит слова Ольховского «Газета.Ru».

Итоговый турнир среди мужчин проходит ежегодно и по трандиции завершает профессиональный сезон. Матчи состоятся на арене Pala Alpitour в Турине с 12 по 19 ноября.

В турнире участвуют игроки и пары, показавшие лучшие результаты в текущем году. В этом году на ATP Finals сыграют Новак Джокович (Сербия), Карлос Алькарас (Испания), Даниил Медведев (Россия), Янник Синнер (Италия), Андрей Рублев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия) и Хольгер Руне (Дания).

Действующим победителем Итогового турнира ATP является сербский теннисист Новак Джокович.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/11/21687007.shtml?updated
Теннис
Андрей Ольховский
Новак Джокович
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