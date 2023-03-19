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Сегодня, 11:18

Ольховский назвал феноменальной серию Медведева из 19 побед подряд

Микеле Антонов
Корреспондент
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Финалист Ролан Гаррос 1992 года Андрей Ольховский поделился с «СЭ» мнением об игре Даниила Медведева с Фрэнсисом Тиафо (7:5, 7:6 (7:4)) в полуфинале турнира ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«На мой взгляд, Даниил показывает очень солидный и хороший теннис. 19 побед подряд — феноменальный результат. Обыгрывает всех соперников. Столько времени держать форму могут немногие спортсмены. Был очень тяжелый матч. Но самое главное для меня не это. Я говорил, что Тиафо очень сложный соперник. Однако Даниил, ведя в счете и упустив, по-моему, 7 матчболов, ведя при 6:5 со счетом 40:0, проиграл гейм, но продолжал показывать тот же теннис и психологически остался на том же уровне, где и был. Не было спада. Медведев показал очень хорошую игру и выиграл этот матч», — сказал Ольховский «СЭ».

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Матч состоится в ночь с 19 на 20 марта и начнется в 2.00 по московскому времени.

Теннис
Даниил Медведев
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