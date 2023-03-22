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Сегодня, 21:58

Ольховский назвал главных фаворитов «Мастерса» в Майами

Виталий Косик
Корреспондент
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Известный российский теннисист Андрей Ольховский назвал главных фаворитов стартующего «Мастерса» в Майами.

«Алькарас — один из главных фаворитов, конечно. Но есть еще Медведев, Синнер опасен. Он идет на Рублева в четвертьфинал. От Андрюхи ждем, конечно, хорошего выступления, чтобы у него вернулась уверенность, которая была. Для него сейчас психология важнее всего. Думаю, она и сказывается на результатах», — приводит слова Ольховского «Газета.ру».

Теннисный турнир в Майами проходит с 19 марта по 2 апреля.

Ранее в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/22/20034079.shtml?updated
Теннис
Андрей Ольховский
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