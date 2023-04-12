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Сегодня, 22:18

Ольховский назвал Медведева фаворитом в матче против Зверева на турнире в Монте-Карло

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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал игру 5-й ракетки мира Даниила Медведева на «Мастерсе» в Монте-Карло.

«Мне очень понравилась игра Даниила. Я считаю, что сегодня он действовал очень здорово, уверенно и заслуженно победил. Конечно, против Зверева будет очень тяжелый матч, он здорово играет на грунте, но по тому, как уверенно выглядит Даня, для меня он фаворит. Думаю, мы можем ждать положительного исхода матча», — приводит слова Ольховского ТАСС.

11 апреля россиянин Даниил Медведев победил итальянца Лоренцо Сонего (6:3, 6:2) в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Монако. В третьем круге его соперником станет немец Александр Зверев (16-я ракетка мира).

Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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