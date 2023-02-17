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Сегодня, 08:42

Ольховский назвал Медведева фаворитом в матче с Оже-Альяссимом

Иван Шитик
Корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский заявил, что Даниил Медведев будет фаворитом четвертьфинального матча турнира ATP в Роттердаме против канадца Феликса Оже-Альяссима.

«На мой взгляд, исход матча будет зависеть от Дани. Многое решит то, как Даня будет подавать. Может быть, в розыгрышах Оже-Альяссим постарается играть остро, но, если Медведев будет хорошо держать свою подачу, он будет фаворитом», — сказал Ольховский ТАСС.

Матч между Медведевым и Оже-Альяссимом пройдет в пятницу, 17 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/17072779
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
Феликс Оже-Альяссим
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