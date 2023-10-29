Ольховский назвал ожидаемой победу Медведева над Циципасом

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о победе Даниила Медведева над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира в Вене.

Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу россиянина.

«Даниил изначально был фаворитом в этом матче. Он играл очень уверенно, надежно. Даня сделал ровно то, что требовалось для победы, правильно выходил к сетке, когда это нужно было, держал свою подачу, хорошо играл в защите и в нападении», — цитирует Ольховского ТАСС.