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Сегодня, 15:59

Ольховский назвал причину неудачных выступлений Карацева

Алина Савинова

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский объяснил причину неудач российского теннисиста Аслана Карацева в этом сезоне.

«Причина черной полосы Карацева кроется в неуверенности. А она стала результатом большого количества проигранных матчей. Это началось еще зимой и продолжается до сих пор. Случаются отдельные позитивные всплески, но стабильной положительной динамики пока не видно. Однако выход из сложившейся ситуации есть. Нужно продолжать тренироваться и играть. И если работать на определенном уровне, то всегда есть шанс вылезти из ямы обратно.

Я не скажу, что у Аслана совсем провальный сезон. Все-таки он занимает 39-е место в чемпионской гонке. Это неплохой показатель. Но хотелось бы лучших результатов, и Карацев на это способен", — приводит Vprognoze.ru слова Ольховского.

Сегодня, 3 октября, Карацев проиграл 126-й ракетке мира китайцу Чжан Чжичжэню в матче первого круга турнира АТР 500 в Астане со счетом 6:4, 4:6, 1:6.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10324898-olhovskij-nazval-prichinu-chernoj-polosy-karaceva.html
Теннис
Андрей Ольховский
Аслан Карацев
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Карацев проиграл 126-й ракетке мира Чжичженю в первом круге турнира в Астане

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