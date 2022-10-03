Ольховский назвал причину неудачных выступлений Карацева

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский объяснил причину неудач российского теннисиста Аслана Карацева в этом сезоне.

«Причина черной полосы Карацева кроется в неуверенности. А она стала результатом большого количества проигранных матчей. Это началось еще зимой и продолжается до сих пор. Случаются отдельные позитивные всплески, но стабильной положительной динамики пока не видно. Однако выход из сложившейся ситуации есть. Нужно продолжать тренироваться и играть. И если работать на определенном уровне, то всегда есть шанс вылезти из ямы обратно.

Я не скажу, что у Аслана совсем провальный сезон. Все-таки он занимает 39-е место в чемпионской гонке. Это неплохой показатель. Но хотелось бы лучших результатов, и Карацев на это способен", — приводит Vprognoze.ru слова Ольховского.

Сегодня, 3 октября, Карацев проиграл 126-й ракетке мира китайцу Чжан Чжичжэню в матче первого круга турнира АТР 500 в Астане со счетом 6:4, 4:6, 1:6.