Ольховский назвал причину поражения Медведева от Синнера

Экс-шестая ракетка мира в парном разряде Андрей Ольховский прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера в четвертьфинале выставочного турнира «Шлем шести королей».

Россиянин уступил в двух сетах — 0:6, 3:6.

«Очень сложно сказать, насколько помешала травма, но когда ты физически не готов на сто процентов, играть против одного из лучших теннисистов мира, который сейчас показывает очень хороший теннис, сложно. У Даниила все-таки подача — одно из его оружий на корте. И без этого оружия сражаться за победу достаточно сложно», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

В полуфинале турнира Синнер встретится с сербом Новаком Джоковичем.