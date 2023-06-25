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Сегодня, 17:02

Ольховский назвал причину поражения Рублева в финале турнира в Галле

Микеле Антонов
Корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Андрея Рублева в финале турнира в Галле от Александра Бублика (3:6, 6:3, 3:6).

«Матч решился во втором гейме третьего сета, где Рублев вернулся со счета 15:40, справа очень легкая ошибка. Он очень собранно играл и неожиданно на высоком уровне без сумасшедших спадов. На траве специфическое покрытие. Бублик подавал чисто. Он рисковал. На приеме очень сложно играть при таком покрытии. Поэтому Бублик особо опасен. Ты не понимаешь, что он будет делать. Нет одного ритма в игре», — сказал Ольховский «СЭ».

Бублик выиграл второй титул в карьере и первый травяной турнир ATP.

Александр Бублик
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
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