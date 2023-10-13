Ольховский назвал причины успешной игры Рублева на турнире в Шанхае

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский впечатлениями от встречи российского теннисиста Андрея Рублева с Уго Амбером из Франции на турнире в китайском Шанхае.

«Рублев стал играть более чисто. В его действиях стало меньше брака. Сейчас Андрей восстановился после серии выбивших его из колеи перелетов между Америкой, Европой, Канадой и Китаем и выступает уверенно. Поэтому он выглядит сильнее, чем на предыдущем турнире», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Рублев победил француза Умбера в четвертьфинале турнира ATP серии «мастерс» в Шанхае — 6:2, 6:3.

В полуфинале Рублев сыграет с болгарином Григором Димитровым.