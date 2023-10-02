Ольховский назвал условие, при котором Медведев будет фаворитом в матче со Зверевым

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящей встречи российского теннисиста Даниила Медведева с Александром Зверевым, представляющим Германию, на турнире в китайском Пекине.

«Вся предыдущая история личных встреч Медведева и Зверева, на мой взгляд, сейчас не имеет никакого значения. Поединок будет очень интересным. Надеюсь, Даниил избежит провалов по ходу матча, которые у него случаются в последнее время на турнире в Пекине. Если Медведев сыграет стабильно и покажет тот уровень, на котором выступает в последнее время, то он должен быть фаворитом», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Матч пройдет 3 октября. Счет в личных встречах 9-7 в пользу Медведева.