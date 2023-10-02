Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:13

Ольховский назвал условие, при котором Медведев будет фаворитом в матче со Зверевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящей встречи российского теннисиста Даниила Медведева с Александром Зверевым, представляющим Германию, на турнире в китайском Пекине.

«Вся предыдущая история личных встреч Медведева и Зверева, на мой взгляд, сейчас не имеет никакого значения. Поединок будет очень интересным. Надеюсь, Даниил избежит провалов по ходу матча, которые у него случаются в последнее время на турнире в Пекине. Если Медведев сыграет стабильно и покажет тот уровень, на котором выступает в последнее время, то он должен быть фаворитом», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Матч пройдет 3 октября. Счет в личных встречах 9-7 в пользу Медведева.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11188109-olhovskij-nazval-uslovie-pri-kotorom-medvedev-budet-favoritom-v-matche-s-zverevym.html
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
0
Читайте также
Каррера сообщил о готовности возглавить «Спартак» в случае отставки Абаскаля
«Динамо» анонсировало матч со «Спартаком» роликом в стиле Mortal Kombat
Путин поручил главе Северной Осетии разобраться с переуплотненностью детсадов
Глава МИД ФРГ пообещала расширить Евросоюз «от Лиссабона до Луганска»
Двухлетний ребенок умер в торговом центре в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маннарино вышел в финал турнира в Астане