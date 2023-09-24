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Сегодня, 20:33

Ольховский назвал впечатляющей игру Карацева в матче против Норри

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением об игре россиянина Аслана Карацева в четвертьфинальном матче турнира в Чжухае против британца Кэмерона Норри.

«Довольно уверенная победа, Аслан играл очень впечатляюще. Соперник у Карацева был непростой, но Аслан сейчас держит очень хорошую форму, резко и остро атакует. Я надеюсь, что он сможет удержать такую форму до конца сезона», — приводит ТАСС слова Ольховского.

В полуфинале турнира Карацев встретится с японцем Йосихито Нисиокой, который ранее обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа. Матч между россиянином и японцем пройдет 25 сентября и начнется в 14.30 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/18829641
Теннис
Андрей Ольховский
Аслан Карацев
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