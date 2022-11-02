Ольховский не считает трагедией вылет Медведева во втором круге «Мастерса» в Париже

Победитель двух турниров «Большого шлема» в смешанном разряде Андрей Ольховский в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение россиянина Даниила Медведева в матче против австралийца Алекса Де Минаура (4:6, 6:2, 5:7) во втором круге турнира ATP в Париже (Франция)

«Медведев неплохо играл. Подача в последнем гейме немного подвела его. Будем ждать успешного выступления Даниила на Итоговом турнире ATP. Его соперник играл хорошо. Может быть, что-то у Дани не сработало. Это не трагедия, не катастрофа. В этом ничего нет. Обидный проигрыш. Впереди важный турнир», — сказал Ольховский «СЭ».

В третьем круге Де Минаур встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Итоговый турнир ATP, в котором примет участие Медведев, пройдет с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).