Ольховский не видит фаворита в матче Медведева и Рублева

Бывший теннисист Андрей Ольховский сравнил состояние Андрея Рублева и Даниила Медведева перед их матчем в итоговом турнире АТР.

«Здесь оба фактора достаточно важны, но, на мой взгляд, на Итоговом они значения иметь не будут. У одного было больше времени подготовиться, у другого — уверенность в своих силах. И что из этого переборет в матче, кто из них в лучшей форме, это покажет только сама игра», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

Поединок Медведева и Рублева пройдет 13 ноября. Ориентировочное начало встречи — 23:00 (мск). Теннисисты играли против друг друга 8 раз на профессиональном уровне. В 6 противостояниях побеждал Даниил, два раза верх брал Андрей.

Действующим чемпионом Итогового турнира ATP является серб Новак Джокович.