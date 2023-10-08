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Сегодня, 12:39

Ольховский — о поражении Медведева на «мастерсе» в Шанхае: «Сложно сказать, что пошло не так»

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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал «СЭ» победу Себастьяна Корды над Даниилом Медведевым (7:6 (10:8), 6:2) в третьем круге турнира серии «мастерс» в Шанхае.

«Сложно сказать, что пошло не так. Корда — непредсказуемый соперник. На самом деле, в этом году Корда не показывал каких-то экстраординарных результатов. Были шансы у Медведева, были сетболы. Но, к сожалению, в этот раз он не смог победить. На этом уровне кто-то играет чуть лучше, кто-то чуть хуже. Надо настраиваться на Париж. Медведев был не в лучшей физической форме? Нет, не думаю. Все-таки перерыв после турнира в Пекине был достаточно большой. Несколько дней было. В первом матче против Гарина сыграл два сета, должен был войти в игру. Не думаю, что физика сыграла какую-то роль», — сказал Ольховский корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В четвертом круге Корда встретится с победителем матча Мартон Фучович (Венгрия) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 20).

Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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