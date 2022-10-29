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Сегодня, 20:42

Ольховский оценил физическую форму Медведева перед финальным матчем турнира в Вене

Виктория Кравченко
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский рассказал, что думает о состоянии российского теннисиста Даниила Медведева.

«Текущая форма Медведева хорошая. Ему вполне по силам успешно выступить на итоговом турнире АТР. Непонятно, в каком состоянии к нему подойдет Рафаэль Надаль. По Новаку Джоковичу можно будет сделать выводы на следующей неделе. С сербом Даниил играл в Астане и имел неплохие шансы на победу, но помешала травма. По игре Медведев смотрится хорошо, можно сказать, что он поймал кураж. И потому на итоговом турнире стоит ожидать высокого результата», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

Ранее Медведев вышел в финал турнира в Вене. Россиянин встретится с Денисом Шаповаловым из Канады. Встреча состоится завтра, 30 октября. Начало — в 16.00 мск.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10388156-olhovskij-ocenil-shansy-medvedeva-na-itogovom-turnire-atr.html
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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