Ольховский: «Говорить о финале Рублев — Джокович в Баня-Луке пока рано»

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский высказался об игре россиянина Андрея Рублева в турнире в Баня-Луке.

«Что касается Рублева, то были опасения по поводу того, что ему будет эмоционально тяжело после победы в таком престижном турнире, как в Монте-Карло, но он одержал очень уверенную победу на старте в Боснии. Посмотрим, как будет складываться турнир, но пока о финале Рублев — Джокович говорить рано», — отметил собеседник агентства.

В матче второго круга в турнире в Баня-Луке Рублев победил перуанца Хуана Пабло Варильяса (6:2; 6:2). Соперником россиянина в четвертьфинале станет Дамир Джумхур.

Открытый чемпионат Сербии-2023 проходит в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) с 17 по 23 апреля. Призовой фонд соревнований составляет 562 815 евро. Игры проводятся на грунтовом покрытии.