Ольховский — о Рублеве: «Неудачные турниры для Андрея остались позади»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» прокомментировал нынешнюю форму российского теннисиста Андрея Рублева.

«Неудачные турниры для Андрея остались позади. Сейчас настал момент, когда он нашел свой ритм и вернул уверенность в себе. Сегодняшняя игра крайне полезна для него. Не думаю, что он сильно устал, и это может сыграть ему на руку в следующей встрече», — сказал Ольховский корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

В четвертьфинале «мастерса» в Мадриде Рублев сыграет с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия, 23) — Карлос Алькарас (Испания, 2).