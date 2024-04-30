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Сегодня, 14:50

Ольховский — о Рублеве: «Неудачные турниры для Андрея остались позади»

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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» прокомментировал нынешнюю форму российского теннисиста Андрея Рублева.

«Неудачные турниры для Андрея остались позади. Сейчас настал момент, когда он нашел свой ритм и вернул уверенность в себе. Сегодняшняя игра крайне полезна для него. Не думаю, что он сильно устал, и это может сыграть ему на руку в следующей встрече», — сказал Ольховский корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

В четвертьфинале «мастерса» в Мадриде Рублев сыграет с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия, 23) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

Теннис
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
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