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Сегодня, 14:26

Ольховский оценил перспективы Медведева и Рублва на турнире в Индиан-Уэллсе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от выступления российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева на турнире серии АТP в американском Индиан-Уэллсе.

«Медведев и Рублев являются сейчас одними из лучших игроков и претендуют на победу. Им по силам дойти до финала. Трудно сказать, как долго Медведеву удастся сохранять такую прекрасную форму. Первые матчи в Индиан-Уэллсе будут для него достаточно сложными из-за акклиматизации. Последние три недели он постоянно играл, а затем у него был перелёт из Азии в США. Если Даниил справится с этим, то, судя по выступлению на турнире в Дубае, можно ожидать от него высокого результата. Все-таки в Индиан-Уэллсе ему придется играть в течение 10 дней, но между матчами будут перерывы», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Даниил Медведев в субботу, 11 марта, встретится во втором круге с американцем Брэндоном Накашимой.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10711841-olhovskij-ocenil-perspektivy-medvedeva-i-rubleva-na-turnire-v-indian-uellse.html
Теннис
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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