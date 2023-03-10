Ольховский оценил перспективы Медведева и Рублва на турнире в Индиан-Уэллсе

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от выступления российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева на турнире серии АТP в американском Индиан-Уэллсе.

«Медведев и Рублев являются сейчас одними из лучших игроков и претендуют на победу. Им по силам дойти до финала. Трудно сказать, как долго Медведеву удастся сохранять такую прекрасную форму. Первые матчи в Индиан-Уэллсе будут для него достаточно сложными из-за акклиматизации. Последние три недели он постоянно играл, а затем у него был перелёт из Азии в США. Если Даниил справится с этим, то, судя по выступлению на турнире в Дубае, можно ожидать от него высокого результата. Все-таки в Индиан-Уэллсе ему придется играть в течение 10 дней, но между матчами будут перерывы», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Даниил Медведев в субботу, 11 марта, встретится во втором круге с американцем Брэндоном Накашимой.