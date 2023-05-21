Ольховский оценил шансы Медведева обыграть Руне в финале «Мастерса» в Риме

Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский предположил, сможет ли россиянин Даниил Медведев взять реванш у датчанина Хольгера Руне в финале турнира в Риме.

«А почему бы и нет? Медведев обрел уверенность по ходу турниров на земле. Все будет зависеть от того, успеет ли Даниил восстановиться после матча с Циципасом, ведь игра завершилась поздно. Считаю, что Медведев сегодня может победить, ведь уверенность играет важную роль в таких стадиях», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

20 мая Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира в Риме. В финале «Мастерса» россиянин встретится с Хольгером Руне из Дании. Матч пройдет сегодня, 21 мая. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.