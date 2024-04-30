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Сегодня, 03:05

Ольховский: «Не уверен, что Надаль дойдет в Мадриде до стадии, где ему встречаться с Медведевым»

Сергей Разин
корреспондент
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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о возможной встрече россиянина Даниила Медведева с испанцем Рафаэлем Надалем на турнире в Мадриде.

«Медведев сыграл раньше, Надалю до очной встречи надо провести еще два матча. Если Даниил прошел уже один и очень хороший шанс, что пройдет второй, то Надалю надо два сыграть. По тому как он играл против Де Минаура — играл достаточно плохо, но австралиец сам «навалил». Да, он атаковал, но делал ошибки, совершенно для меня непонятные. Не уверен, что Надаль дойдет до стадии, где ему встречаться с Медведевым», — приводит слова Ольховского «Газета.Ru».

Надаль в 1/8 финала турнира в Мадриде встретится с чехом Иржи Легечкой, Медведев сыграет с Александром Бубликом из Казахстана.

Андрей Ольховский
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
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