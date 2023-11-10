Ольховский оценил шансы Рублева и Медведева на выход в полуфинал Итогового турнира ATP

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев могут выйти из группы на Итоговом турнире ATP.

«Тяжелая группа, но на таком турнире все умеют играть, по-другому быть не могло. Я думаю, что наши теннисисты могут вдвоем выйти из группы, обыграть своих соперников, но пока непонятно, кто в каком состоянии подошел к турниру. Наверное, нам было бы лучше, чтобы Медведев и Рублев играли в разных группах, так шансы на то, что оба выйдут, были бы больше, но и так они остаются. В другой группе есть Джокович, он явный фаворит всего турнира, однако ему тоже придется постараться для выхода в полуфинал», — приводит ТАСС слова Ольховского.

На Итоговом турнире в Турине Рублев и Медведев выступят в одной группе. Также в квартете с ними испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.

Рублев и Медведев сыграют друг против друга в понедельник, 13 ноября.