Ольховский оценил шансы Рублева квалифицироваться на Итоговый турнир после успешного старта на «Мастерсе» в Париже

Победитель двух турниров «Большого шлема» в смешанном разряде Андрей Ольховский оценил шансы Андрея Рублева квалифицироваться на Итоговый турнир ATP после победы на старте «Мастерса» в Париже.

Во вторник, 1 ноября, Рублев в двух сетах обыграл американца Джона Изнера (6:2, 6:3) во втором круге турнира в Париже.

«У него хорошие шансы квалифицироваться на Итоговый турнир, но на этом не надо зацикливаться. Нужно просто показывать свою хорошую игру, которую он уже показал, побежать и там без вопросов он попадет. Но на 100 процентов никто не застрахован, конечно», — сказал Ольховский «СЭ».

Итоговый турнир ATP пройдет с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).