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Сегодня, 14:28

Ольховский оценил шансы Рублева на выход в финал «Мастерса» в Монте-Карло

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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о предстоящей встрече Андрея Рублева и Тейлора Фритца в полуфинале турнира в Монте-Карло.

«Для меня стало неожиданностью, что Фриц дошел до такой стадии. Я думаю, что у Андрея хорошие шансы на победу, многое в матче будет зависеть именно от него, как он настроится, будет подавать. Наверное, прошлый матч он играл излишне эмоционально, сейчас нужно сыграть чуть поспокойнее. Думаю, нас ждет хороший матч», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Андрей Рублев и Тейлор Фритц встретятся в 1/2 финала «Мастерса» в Монако сегодня, 15 апреля. Начало матча запланировано на 15.00 (мск).

Призовой фонд соревнований составляет 5,8 миллионов евро.

Источник: https://tass.ru/sport/17532381
Теннис
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
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