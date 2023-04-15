Ольховский оценил шансы Рублева на выход в финал «Мастерса» в Монте-Карло

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о предстоящей встрече Андрея Рублева и Тейлора Фритца в полуфинале турнира в Монте-Карло.

«Для меня стало неожиданностью, что Фриц дошел до такой стадии. Я думаю, что у Андрея хорошие шансы на победу, многое в матче будет зависеть именно от него, как он настроится, будет подавать. Наверное, прошлый матч он играл излишне эмоционально, сейчас нужно сыграть чуть поспокойнее. Думаю, нас ждет хороший матч», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Андрей Рублев и Тейлор Фритц встретятся в 1/2 финала «Мастерса» в Монако сегодня, 15 апреля. Начало матча запланировано на 15.00 (мск).

Призовой фонд соревнований составляет 5,8 миллионов евро.