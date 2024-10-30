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Сегодня, 12:50

Ольховский оценил шансы Рублева попасть на Итоговый турнир после вылета с «мастерса» в Париже

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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил шансы российского теннисиста Андрея Рублева попасть на Итоговый турнир.

Сейчас Рублев находится на восьмом месте в Чемпионской гонке ATP, имея в активе 3720 очков. Конкурентами россиянина являются австралиец Алекс Де Минор (3 595), болгарин Григор Димитров (3 150) и грек Стефанос Циципас (3 065).

«Я думаю, что у Андрея остались еще шансы попасть на Итоговый турнир ATP. Да, не все от него зависит, но небольшой запас у него есть, но тому же Алексу Де Минору надо одержать минимум две победы. Соперники у австралийца, прямо скажем, не самые простые, а остальные претенденты пока все же далеко находятся», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Во вторник, 29 октября, Рублев уступил аргентинцу Франсиско Черундоло в матче второго круга «мастерса» в Париже.

Источник: ТАСС
Андрей Ольховский
Андрей Рублев

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