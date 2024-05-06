Ольховский: «Не считаю, что у Рублева была легкая сетка на турнире в Мадриде»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил сетку российского теннисиста Андрея Рублева на турнире в Мадриде.

«Не считаю, что у Рублева была легкая сетка на турнире в Мадриде. У него никто не снимался с матчей в отличие от второго финалиста Оже-Альяссима, у которого по ходу турнира сразу три противника отказывались от борьбы. У Андрея была рабочая сетка. Он ее прошел, показав хорошую игру», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru

5 мая Рублев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в финале турнира ATP-1000 в Мадриде — 4:6, 7:5, 7:5.

26-летний Рублев выиграл второй «мастерс» в карьере, ранее он победил в Монте-Карло в 2023-м. Также он пять раз становился победителем в турнирах ATP-500 и девять раз — в турнирах ATP-250. Всего на счету россиянина 16 титулов и 25 финалов в турнирах ATP.