Ольховский отреагировал на победу Медведева над Бубликом

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над представителем Казахстана Александром Бубликом в четвертом круге турнира серии ATP 1000 в Мадриде — 7:6 (7:3), 6:4.

«Считаю, что Медведев был явным фаворитом. Даня играет цепко, а Бублик играет от настроения, скажем так. Может сыграть отличную игру, а может провалить. Когда проваливает, как раз начинает вот это шоу. Было понятно, что Медведев, как я уже сказал, фаворит. Он сыграл цепко и должен был пройти дальше, что и сделал», — приводит слова Ольховского «Газета.Ru».

За выход в полуфинал «мастерса» Медведев сыграет с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) — Иржи Легечка (Чехия, 30).