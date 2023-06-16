Ольховский отреагировал на поражение Медведева во втором круге турнира в Нидерландах от Маннарино

Советский теннисист Андрей Ольховский отреагировал на поражение Даниила Медведева во втором круге турнира в Нидерландах от француза Адриана Маннарино (6:4, 4:6, 2:6).

«Я думаю, не надо связывать это поражение с приближающимся Уимблдоном. Это совсем другой турнир и турнир обычный, а не «Большого шлема». Первый матч на траве и Маннарино тяжелый соперник. Я бы не стал забегать вперед и до Уимблдона еще есть время и будут матчи», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

По информации Opta, победа над Медведевым стала для Маннарино первой в играх с теннисистами из топ-3 после 10 поражений.