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Сегодня, 08:28

Ольховский отреагировал на поражение Медведева во втором круге турнира в Нидерландах от Маннарино

Виктория Кравченко
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Советский теннисист Андрей Ольховский отреагировал на поражение Даниила Медведева во втором круге турнира в Нидерландах от француза Адриана Маннарино (6:4, 4:6, 2:6).

«Я думаю, не надо связывать это поражение с приближающимся Уимблдоном. Это совсем другой турнир и турнир обычный, а не «Большого шлема». Первый матч на траве и Маннарино тяжелый соперник. Я бы не стал забегать вперед и до Уимблдона еще есть время и будут матчи», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

По информации Opta, победа над Медведевым стала для Маннарино первой в играх с теннисистами из топ-3 после 10 поражений.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10938395-olhovskij-ne-dumayu-chto-porazhenie-medvedeva-stoit-svyazyvat-s-priblizhayuschimsya-uimbldonom.html
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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