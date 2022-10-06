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Сегодня, 12:13

Ольховский отреагировал на выход Хачанова в четвертьфинал турнира в Астане

Виктория Кравченко

Финалист «Ролан Гаррос» — 1992 Андрей Ольховский поделился мнением по поводу победы российского теннисиста Карена Хачанова во втором круге турнира в Астане над хорватом Марином Чиличем (2:6, 6:3, 6:3).

«Как я уже говорил, Карен показывает, наверное, свой лучший теннис в этом сезоне. Он сейчас уверен. Этот матч — показатель того, что он уверено играет. Чилич — непростой соперник. Хороший теннис у Карена, и мы можем рассчитывать на дальнейшее хорошее окончание сезона», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

В следующем туре Хачанов встретится с победителем матча Новак Джокович — Ботик ван де Зандсхулп.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10332101-olhovskij-prokommentiroval-vyhod-hachanova-v-chetvertfinal-turnira-v-astane.html
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Хачанов одолел Чилича в 1/8 финала турнира в Астане и дальше может сыграть с Джоковичем