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Сегодня, 18:51

Ольховский отреагировал на выход Карацева в полуфинал турнира в Мадриде

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский заявил, что россиянин Аслан Карацев показывает хорошую игру на турнире в Мадриде.

«Карацев молодчина! Показывает очень хорошую игру и психологически воспрял. Уверен в себе, по игре и внешне выглядит очень интересно. Как оценю его шансы на проход в финал? Есть шансы, на мой взгляд. Аслан готов играть хоть против Циципаса, хоть против Штруффа. Если психологически будет готов, то и по игре может подавить своих соперников», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

В четвертьфинале турнира в Мадриде Карацев обыграл китайца Чжана Чжичжэня (7:6 (7:3), 6:4). Следующим соперником россиянина станет победитель матча Стефанос Циципас (Греция) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10845092-olhovskij-prokommentiroval-vyhod-karaceva-v-polufinal-turnira-v-madride.html
Теннис
Андрей Ольховский
Аслан Карацев
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Ольховский надеется, что успешное выступление Карацева на «Мастерсе» в Мадриде придаст ему былую уверенность