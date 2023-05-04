Ольховский отреагировал на выход Карацева в полуфинал турнира в Мадриде

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский заявил, что россиянин Аслан Карацев показывает хорошую игру на турнире в Мадриде.

«Карацев молодчина! Показывает очень хорошую игру и психологически воспрял. Уверен в себе, по игре и внешне выглядит очень интересно. Как оценю его шансы на проход в финал? Есть шансы, на мой взгляд. Аслан готов играть хоть против Циципаса, хоть против Штруффа. Если психологически будет готов, то и по игре может подавить своих соперников», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

В четвертьфинале турнира в Мадриде Карацев обыграл китайца Чжана Чжичжэня (7:6 (7:3), 6:4). Следующим соперником россиянина станет победитель матча Стефанос Циципас (Греция) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).