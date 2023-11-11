Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего матча Медведева и Рублева на Итоговом турнире ATP

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего матча Итогового турнира, в котором Даниил Медведев сыграет с Андреем Рублевым.

«Будет хороший матч, надеюсь, получится качественный теннис. Сложно сказать, кто окажется победителем. Рублев продемонстрировал потрясающую игру в Париже, а Медведев уступил на старте. Поэтому большой вопрос, как они сейчас готовы к Турину. Здесь стоит лишь пожелать каждому удачи и ждать интересую игру», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Матч Даниил Медведев — Андрей Рублев пройдет в понедельник, 13 ноября.

В личных встречах Медведев ведет у Рублева со счетом 6:2