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Сегодня, 14:27

Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего матча Медведева и Рублева на Итоговом турнире ATP

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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего матча Итогового турнира, в котором Даниил Медведев сыграет с Андреем Рублевым.

«Будет хороший матч, надеюсь, получится качественный теннис. Сложно сказать, кто окажется победителем. Рублев продемонстрировал потрясающую игру в Париже, а Медведев уступил на старте. Поэтому большой вопрос, как они сейчас готовы к Турину. Здесь стоит лишь пожелать каждому удачи и ждать интересую игру», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Матч Даниил Медведев — Андрей Рублев пройдет в понедельник, 13 ноября.

В личных встречах Медведев ведет у Рублева со счетом 6:2

Источник: Vprognoze.ru
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