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Сегодня, 19:56

Ольховский: «Рублеву по силам стать победителем турнира в Хихоне»

Мария Гусева

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от выступления российского теннисиста Андрея Рублева в турнире ATP 250 в Хихоне.

«Перспективы Рублева в полуфинальном матче с Тимом я оцениваю позитивно. Андрею по силам стать и победителем всего турнира. Он является его фаворитом. Я думаю, что по итогам сезона Рублев должен не просто сохранить место в первой десятке рейтинга, но и попасть в итоговый турнир АТР. По игре он этого заслуживает. У меня в этом не возникает никаких сомнений», — цитирует Vprognoze.ru Ольховского.

В четвертьфинале Рублев обыграл американца Томми Пола (7:5, 6:3). За выход в финал турнира россиянин поборется с австрийцем Домиником Тимом.

Рублев является победителем 14 турниров ATP, обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP, олимпийским чемпионом Токио в миксте.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10352153-olhovskij-proanaliziroval-perspektivy-rubleva-v-matche-s-timom.html
Теннис
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
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Рублев вышел в полуфинал турнира в Хихоне