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Сегодня, 18:27

Ольховский о победе Рублева на турнире в Монте-Карло: «Андрюха — просто молодчина!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Андрея Рублева над датчанином Хольгером Руне (5:7, 6:2, 7:5) в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«Я считаю, Андрюха — просто молодчина! Очень непростой турнир. Мне кажется, Рублев набирал форму, начиная с первых кругов. Может быть, даже один из лучших матчей показал в финале. Именно в психологическом плане справился. Было видно, что под конец оба спортсмена устали, но Андрей продолжил играть в очень хороший и стабильный теннис», — сказал Ольховский «СЭ».

Рублев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс».

Теннис
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
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