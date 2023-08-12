Ольховский предположил, что повлияло на неудачную игру Медведева в матче с Де Минауром на турнире в Торонто

Бывший российский и советский теннисист Андрей Ольховский высказался о поражении россиянина Даниила Медведева от австралийца Алекса Де Минаура в четвертьфинале турнира в Торонто.

«Вчера Даниил допустил очень большое количество невынужденных ошибок. Медведев поменял стиль игры, и, может быть, пока именно в этом стиле не привык играть», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

В полуфинале турнира в Торонто Де Минаур сыграет против Алехандро Давидовича Фокины из Испании. Матч пройдет 12 августа и начнется в 21.30 по московскому времени.