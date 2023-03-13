Ольховский предположил, с чем связана серия неудач Хачанова

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказал мнение о причинах поражений российского теннисиста Карена Хачанова на последних турнирах.

«Не скажу, что Хачанов переживает спад. Спад происходит на протяжении долгого времени. Возможно, Карен провел не так много матчей после Открытого чемпионата Австралии и пока втягивается. Сезон еще только начинается, и впереди много турниров. Бывают обидные поражения. Но нужно готовиться к следующему турниру и играть дальше», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Хачанов, занимающий 15-е место в текущем рейтинге АТР, завершил выступление на турнире серии «АТР Мастерс», проходящем в американском Индиан-Уэллсе, проиграв 28-й ракетке мира Алехандро Давидовичу Фокине из Испании со счетом 3:6, 6:1, 4:6.