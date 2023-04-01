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Сегодня, 01:23

Ольховский: «Медведев и Хачанов показали хорошую игру, встреча была равная»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал полуфинальный матч между россиянами Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым в полуфинале турнира в Майами. Медведев одержал победу — 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.

«Я говорил до игры, что если Карен будет хорошо подавать, то матч будет очень интересным, так и получилось. Карен и Даниил показали хорошую игру, встреча была равная. Многое решили три невынужденные ошибки Карена в гейме на своей подаче, он сам отдал матч.0

На мой взгляд, Карен провел очень хороший турнир, а Даниил показал психологическую устойчивость. Остается пожелать ему удачи в финале, время восстановиться и хорошо к нему подготовиться будет", — цитирует ТАСС Ольховского.

Источник: https://tass.ru/sport/17424439
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