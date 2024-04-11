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Сегодня, 19:53

Ольховский прокомментировал поражение Медведева от Хачанова

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу Карена Хачанова над Даниилом Медведевым (6:4, 7:5) в третьем круге «мастерса» в Монте-Карло.

«Я скажу, что Хачанов сейчас хорошо играет. Он показывает стабильную, уверенную игру. Чтобы его обыграть нужно как раз терпение и хладнокровие. Конечно, когда Медведев играет эмоционально, я не думаю, что это ему помогает. Хачанов сегодня действительно играл хорошо», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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