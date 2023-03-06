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Сегодня, 15:37

Ольховский прокомментировал решение Джоковича сняться с турниров в США

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Финалист «Ролан Гаррос» — 1992 Андрей Ольховский отреагировал на отказ Новака Джоковича выступать на турнирах в США.

«Турниры от этого теряют очень многое. То есть повторяется ситуация, когда Джоковича лишают права принимать участие в турнирах. Он может сделать прививку, но он это решил уже для себя, поэтому если рассматривать с позиции качества турнира, то конечно, турнир от этого теряет», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Причиной такого шага серба стал негативный ответ на просьбу представить ему право на въезд в США без прививки от коронавируса.

35-летний Джокович владеет рекордом по количеству недель во главе мирового рейтинга среди мужчин и женщин. За карьеру он выиграл 93 турнира в одиночном разряде, включая 22 победы на турнирах «Большого шлема».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10702040-olhovskij-prokommentiroval-reshenie-dzhokovicha-snyatsya-s-turnirov-v-ssha.html
Теннис
Андрей Ольховский
Новак Джокович
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