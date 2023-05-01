Ольховский прокомментировал результат матча между Медведевым и Шевченко

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился впечатлениями от матча между российскими теннисистами Даниилом Медведевым и Александром Шевченко в третьем круге турнира в Мадриде.

«Медведев — молодец. Как обычно, сражался до конца и вытянул, на мой взгляд, уже почти проигранный матч. Даниил проявил волю и то, благодаря чему ему удается спасать такие ситуации достаточно часто. Для Шевченко это был матч неиспользованных возможностей. В решающем сете он вел 2:0 и 4:2. Но все же Александр тоже заслуживает похвалы. На таком высоком уровне он показал впечатляющий потенциал. Шевченко демонстрирует хороший теннис. Думаю, что в будущем мы увидим у него и хорошие результаты», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

Медведев одержал победу над своим соотечественником (4:6, 6:1, 7:5). Его следующим соперником станет победитель встречи Алекс Де Минаур (Австралия) — Аслан Карацев (Россия).