Ольховский рассказал, чего ждет от матча Медведева с Синнером

Известный теннисист Андрей Ольховский рассказал, чего ждет от матча Даниила Медведева и Янника Синнера в полуфинале турнира в Майами.

«Будет хороший матч. Медведев в хорошей форме, мне нравится, как он играет. Что касается Синнера, он в этом сезоне доказал, что великолепен. Предыдущий матч Медведев хорошо, чисто отыграл. Да, иногда бывают срывы, но в основном Даня играет уверенно и в решающих моментах», — цитирует Ольховского Metaratings.ru.

Матч между Медведевым и Синнером состоится сегодня, 29 марта.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча между Медведевым и Синнером.