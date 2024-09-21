Ольховский считает, что Качмазов способен закрепиться на турнирах ATP

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о перспективах россиянина Алибека Качмазова.

Ранее Качмазов победил японца Таро Даниэля на турнире в китайском Чэнду и впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира ATP.

«Алибек — молодец, он одержал очень хорошую победу. Долгое время он у нас считался одним из самых талантливых и перспективных игроков, но что-то постоянно мешало ему пробиться. Я думаю, что он станет постоянным участником турниров ATP, у него все для этого есть, главное — почувствовать уверенность в себе, что он может обыгрывать игроков из первой сотни мирового рейтинга. Мне кажется, что именно уверенности ему не хватает больше всего, хотя теннисист он способный», — приводит слова Ольховского ТАСС.

22-летний Качмазов в третий раз в карьере играет в основной части турнира ATP.