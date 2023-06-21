Ольховский считает, что матч с Джере был не самым удачным для Медведева

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над сербом Ласло Джере во втором круге турнира АТР в Галле.

«Как я оценю форму Даниила за первые три игры на траве? Между поражением от Маннарино и сегодняшним турниром разница — неделя. Поэтому, все-таки трудно оценить. По игре я так скажу, молодец, что выиграл. Потому что матч был не из самых удачных для Даниила», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

В четвертьфинале турнира соперником Медведева станет Роберто Баутиста-Агут из Испании. Матч между россиянином и испанцем пройдет 23 июня.