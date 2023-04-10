Ольховский считает, что матч с Джоковичем будет испытанием для Гахова

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что матч против первой ракетки мира серба Новака Джоковича во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло станет настоящим испытанием для россиянина Ивана Гахова.

«Иван молодец, что прошел квалификацию, и сегодня он победил сильного соперника. Мне понравилось, как он играл в концовке, сделал две подачи на вылет и в целом действовал очень уверенно. Теперь очень интересно будет посмотреть на матч с Джоковичем, потому что это совершенно другое измерение. Это будет настоящее испытание, потому что сейчас матч проходил на девятом корте, где зрителей было немного, а теперь придется играть на главной арене, куда придет много болельщиков. Он будет играть против одной из главных звезд мирового тенниса, посмотрим, сможет ли он справиться с этим давлением», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Встреча между Гаховым и Джоковичем пройдет 11 апреля.