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Сегодня, 10:20

Ольховский считает, что Медведев может побить все рекорды российских теннисистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что россиянин Даниил Медведев способен превзойти все рекорды отечественных теннисистов в мужском одиночном разряде.

«Пока я не вижу причин, по которым он не сможет стать самым титулованным теннисистом на российском уровне. Даниил еще молод, у него есть достаточно времени, чтобы побить все наши рекорды. Сейчас он в прекрасной форме и является одним из лучших игроков мира. Что касается количества титулов, то здесь все относительно. Кто-то мечтает выиграть хотя бы один, кто-то подбирается к сотне, но в любом случае 18 побед — это отличное достижение, и я думаю, что Даниил на этом не остановится», — приводит слова Ольховского ТАСС.

В 2022 году Медведев провел 15 недель в статусе первой ракетки мира. На данный момент он занимает седьмое место в рейтинге АТР. В этом сезоне россиянин стал победителем турниров в Роттердаме, Дохе и Дубае.

Источник: https://tass.ru/sport/17202225
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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